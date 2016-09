Win 2 gratis kaarten voor Bike MOTION

Door oplage nhd nhd - 2-9-2016, 0:00 (Update 2-9-2016, 0:00)

Bike MOTION 2016 is dé plek waar de fanatieke fietser alles kan vinden voor en over hun passie. Of u nu houdt van een rondje koersen in de buurt of op afgelegen plekken op avontuur gaat, laat u van 21 t/m 24 oktober informeren en inspireren in de Jaarbeurs in Utrecht. Honderden merken tonen de nieuwste modellen en innovaties. Nog lichtere fietsen, betrouwbaardere componenten en kleding met meer comfort.