High Tea de Luxe!

De ligging van Brasserie Het Regthuys bij de dorpspomp is zeer bijzonder. Het rustieke stukje Wassenaar is een beschermd dorpsgezicht. Je kunt in de Brasserie heerlijk een kopje koffie of thee drinken of genieten van een lunch, high tea, diner en wijnbar met prachtige wijnen.

Bij de Hight Tea krijgt u twee etagères met bij de eerste ronde hartige sandwiches en hapjes en bij de tweede ronde zoete lekkernijen zoals scones, brownie en taartjes. Uiteraard geserveerd met thee.



Brasserie het Regthuys

Plein 18

Wassenaar

www.brasseriehetregthuys.nl

AANBIEDING 2 = 1

De luxe high tea kost 22,50 euro p.p. Voor lezers van het Leidsch Dagblad is de tweede persoon geheel gratis! Dit is dagelijks mogelijk op reservering via 070-7789655, voor minimaal twee en maximaal zes personen. Alleen geldig tussen 1 oktober en 1 december 2016 tussen 14.00 uur en 16.00 uur uitgezonderd de maandagen en op vertoon van deze advertentie.