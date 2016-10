OPEN DAG OPLEIDINGEN LUMC

Door Commerciele Redactie - 15-10-2016, 0:00 (Update 15-10-2016, 0:00)

Denk jij over werken in de zorg? Op HBO- of MBO-niveau? Wil je meer weten over de combinatie werken en leren? Kom dan naar de Open Dag Opleidingen in het LUMC op zondag 23 oktober tussen 12 en 17 uur.

Daar hoor je meer over verschillende opleidingen zoals mbo-v, hbo-v, anesthesiemedewerker en operatieassistent. Bij de stands staan studenten, docenten en zorgverleners klaar, bij wie je terecht kunt met al je vragen. Ook kun je vaardigheden uitproberen zoals je die in de verschillende beroepen tegenkomt.

Een greep uit onze opleidingen vind je hieronder. Op www.lumc.nl/onderwijsdag staan ze allemaal.We zien je graag op 23 oktober!

Operatieassistent

Kan jij goed schakelen, ben je niet bang om je verantwoordelijkheid te nemen en denk je actief mee? Dan is het beroep operatieassistent vast iets voor jou!

Als operatieassistent heb je een heel afwisselend beroep. Een operatie wordt tot in de puntjes voorbereid. Jij controleert de apparatuur en zet het benodigde instrumentarium klaar. Tijdens de operatie denk je vooruit en doe je ondersteunend werk onder verantwoordelijkheid van een chirurg. In de operatiekamer wordt nauw samengewerkt.

Het LUMC verzorgt de theorie van deze opleiding in nauwe samenwerking met het ziekenhuis waar jij een dienstverband hebt en waar je leert in de praktijk.

Anesthesiemedewerker

Ben jij niet snel in ademnood, wil je graag werken in de operatiekamer en neem jij je verantwoordelijkheid? Misschien is het beroep anesthesiemedewerker iets voor jou!

Als anesthesiemedewerker ondersteun je de anesthesioloog bij het toedienen van een plaatselijke of algehele anesthesie (verdoving). Daarnaast help je de patiënt bewaken tijdens de operatie.

Het LUMC verzorgt de theorie van deze opleiding in nauwe samenwerking met het ziekenhuis waar jij een dienstverband hebt en waar je leert in de praktijk.

Verpleegkunde mbo

Wil jij de verpleging in? En combineer je graag leren en werken? Dan is de opleiding Verpleegkunde MBO misschien iets voor jou.

De opleiding volg je in vier jaar tijd op twee plekken. De theorie op het ID College en de praktijk in het LUMC. Zo heb je de perfecte combinatie en kun je je theorie in praktijk brengen in een veilige leeromgeving.

Je begint de opleiding met zes maanden theorie op het ID College. Tijdens deze Beroeps Voorbereidende Periode (BVP), loop je drie weken stage op een verpleegafdeling in het LUMC. Sluit je deze periode met een voldoende resultaat af, dan start je als student verpleegkunde bij het LUMC met de BeroepsPraktijkVorming (BPV). Dat betekent: drieënhalf jaar gecombineerd leren en werken. Eén dag per week, onder werktijd, ga je naar school.

Verpleegkunde hbo

Studeer je hbo-verpleegkunde aan de Hogeschool Leiden en zoek je een opleidingsplaats?

Dan kun je in het LUMC solliciteren. Hier leer je de praktijk in een dynamisch en prettig werk-leerklimaat dat aansluit op de theorie.

Radiodiagnostisch laborant

Wil je graag in de gezondheidszorg werken en spreken de nieuwste technische ontwikkelingen je aan? Tijdens de hbo-opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) leer je medische apparatuur te gebruiken om beeldvormend onderzoek en bestralingsbehandelingen voor te bereiden, uit te voeren en te verwerken. Je wordt een schakel tussen technologie, veiligheid en de zorg voor de patiënt.