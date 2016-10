Assertiviteitstraining ‘Kom voor uzelf op’

Door Commerciele redactie - 24-10-2016, 0:00 (Update 24-10-2016, 0:00)

ActiVite Ledenorganisatie start op 23 november met de zeer effectieve assertiviteitstraining ‘Kom voor uzelf op’. De Amerikaanse psycholoog Thomas Gordon ontwikkelde deze training voor persoonlijke groei en verbetering van relaties. In de cursus leer je communiceren op basis van gelijkwaardigheid, waardoor je effectiever met jezelf en anderen omgaat.

Trainer Liesbeth Hunsche: “Soms denk je wel eens: ‘Had ik maar mijn mond maar open gedaan en ‘Nee’ gezegd’, of ‘had ik maar dit of dat gezegd’. Open en eerlijk zeggen wat je ergens van vindt, zonder de relatie met de ander te schaden, dat is lang niet altijd makkelijk. Zowel privé als op je werk. Angst en onzekerheid houden ons vaak tegen. In deze cursus leren deelnemers hoe ze hun relaties in de privé- en werkomgeving kunnen verbeteren en hoe ze meer grip kunnen krijgen op hun eigen leven. De training is geschikt voor een breed publiek en bedoeld voor iedereen die wil leren om waardevoller te communiceren.”

“Thomas Gordon heeft de methode op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd en dat merk je aan de effectiviteit. Deelnemers komen wat gespannen en afwachtend binnen, maar ontdekken al snel hun eigen kracht. Je ziet hun zelfbewustzijn en zelfvertrouwen groeien. Via theorie, oefeningen en het delen van praktijkervaringen, leren ze open en eerlijk hun mening te geven, conflicten voorkomen en oplossen en persoonlijke doelen te verwezenlijken.”

“Voor deelnemers gaat er vaak een nieuwe wereld aan mogelijkheden open. Doordat ze zichzelf op een effectieve manier uit kunnen drukken, wordt de relatie met anderen om hen heen ook waardevoller. Zo krijgen ze er ook vanzelf plezier in. De meeste deelnemers hebben na afloop een ‘andere bril op’: ze weten wat ze willen, wat ze op welke manier willen veranderen en gaan ervoor. Dat is voor mij als trainer mooi om te zien, maar nog mooier voor de deelnemer om te ervaren!”

‘Ik heb er echt iets aan gehad te hebben en sta nu steviger in mijn schoenen!’

(reactie van een oud-cursist)

Informatie en aanmelden

De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 18 jaar en start op woensdagavond 23 november in Leiderdorp. De cursus bestaat uit 10 lessen van 2 ½ uur. De kosten zijn € 250,00 voor leden van ActiVite Ledenorganisatie (niet-leden: € 285,00) incl. cursusboeken.

Voor aanmelding of meer informatie kunt u contact opnemen met ActiVite Ledenorganisatie via telefoonnummer (071) 516 14 15 of kijk op www.activite.nl.