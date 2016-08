Insmeerteams en waterpistolen op Mysteryland

HAARLEMMERMEER - Onbeperkt water, extra luifels voor schaduw, ventilatoren in de tenten, een jacuzzi met koud water en insmeerteams. Ook mag iedereen een klein waterpistooltje meenemen. Mysteryland is klaar voor een warme editie. Het dancefestival op het Floriadeterrein in Haarlemmermeer duurt net als vorig jaar twee dagen, zaterdag en zondag.

Door ANP - 27-8-2016, 4:27 (Update 27-8-2016, 4:27)

Wie een plekje op de camping had bemachtigd, kon vrijdag al zijn tentje opzetten en in de stemming komen op de pre-party met dj's als Dave Clarke en Don Diablo. Op zaterdag begint het officiële programma rond de klok van 11.00 uur met optredens van onder anderen GLXYCHLD en Valentijn de Hingh. Verder staan op de vele podia dj's als Curbi, Wildstylez, KSHMR, Sander van Doorn en als grote afsluiter Afrojack.

Op zondag is het de beurt aan De Jeugd Van Tegenwoordig, Egbert-Jan Weeber, Charlie Lownoise & Mental Theo, Joost van Bellen, Dave Clarke en als slotact Diplo.

Mysteryland was in 1993 voor het eerst en is daarmee het langst lopende dancefestival ter wereld. Voor wie er niet bij kan zijn, is het evenement dit keer in virtual reality te volgen.