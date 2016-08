Samsom: ik heb de fractie verwaarloosd

DEN HAAG - PvdA-leider Diederik Samsom vindt dat hij zijn fractie „verwaarloosd” heeft. In een interview zaterdag met NRC zegt hij vooral in het begin van deze kabinetsperiode te weinig aandacht te hebben gehad voor zijn collega-PvdA’ers in de Tweede Kamer.

Door ANP - 27-8-2016, 7:13 (Update 27-8-2016, 7:16)

,,Ik had Kamerleden meer moeten coachen. Uit de fractie is niet gehaald wat erin zat. Ik heb de couveusebaby verwaarloosd.'' Volgens Samsom was hij er vooral op gebrand het kabinet-Rutte II tot een succes te maken, waardoor zijn aandacht voor andere aspecten van het partijleiderschap in het gedrang kwam.

Door als PvdA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer te blijven hoopte hij het sociaal-democratische profiel van zijn partij scherp te houden. Sommigen zagen echter een politicus die vooral op leek te komen voor de coalitie van zijn partij met de VVD. Een van de gevolgen hiervan was een botsing tussen Samsom en opstandige Kamerleden over strafbaarstelling van illegaliteit. Vier PvdA-Kamerleden verlieten onder Samsom teleurgesteld de fractie.

Opdracht

Uit de gesprekken die Samsom deze zomer met potentiële kiezers heeft gehad trekt hij de conclusie dat ,,de opdracht van de PvdA verschuift’’. Richtte zijn partij zich samen met de VVD de afgelopen vier jaar vooral op economisch herstel, de komende tijd zullen de sociaal-democraten zich meer gaan bezig houden met sociaal-culturele kwesties. Dat is volgens Samsom een ,,nog veel grotere uitdaging''.

In het debat over deze kwesties wil de PvdA-leider ,,explicieter maken waar Nederland voor staat''. Wie kiest voor de Nederlandse waarden van tolerantie, vrijheid en gelijkwaardigheid ,,hoort erbij, wie die waarden verwerpt niet''.