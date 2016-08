Op Ventoux tonnen bij elkaar gesport voor ALS

RHENEN - Ruim vierhonderd deelnemers zijn begin juni de Mont Ventoux opwandeld, oprend of opfietst. Dat bracht 774.000 euro op. De Stichting ALS Nederland kreeg het geld (een cheque) zaterdag overhandigd

Door ANP - 27-8-2016, 19:53 (Update 27-8-2016, 19:53)

Onder de deelnemers op deze vijfde editie waren ook zeven ALS-patiënten. De tocht over de Franse berg was georganiseerd door de Stichting Tour du ALS. Met de opbrengst wordt onderzoek naar de zenuwziekte gefinancierd. ALS is een aandoening van het zenuwstelsel, waarbij de zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen langzaam afsterven. Gemiddeld leeft iemand nog maar 3 jaar nadat de diagnose is gesteld.