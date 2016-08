Rutte belt met Erdogan

DEN HAAG - Minister-president Mark Rutte heeft zaterdagavond gebeld met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Door ANP - 27-8-2016, 20:21 (Update 27-8-2016, 20:24)

De Nederlandse premier heeft Erdogan gezegd dat Nederland de eventuele invoering in Turkije van de doodstraf afwijst. Hij heeft hem ook laten weten te verwachten dat Turkije zich aan internationale afspraken houdt. Ook heeft Rutte Erdogan verteld dat ons land geen Turkse bemoeienis met onze binnenlandse aangelegenheden tolereert.

,,Natuurlijk wekken de ontwikkelingen in Turkije - soms heftige - gevoelens op. Maar het is niet normaal dat spanningen elders in de wereld leiden tot incidenten in Nederland. Ik heb Erdogan laten weten dat wij geen Turkse bemoeienis met onze binnenlandse aangelegenheden tolereren en hem gevraagd behulpzaam te zijn dit te voorkomen. Het is niet acceptabel dat groepen in Nederland tegen elkaar worden opgezet'', zo deed Rutte op Facebook verslag van zijn gesprek.