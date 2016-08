Afdeling verpleeghuis ontruimd na brand

ANP Afdeling verpleeghuis ontruimd na brand

HEERDE - Een afdeling met elf bewoners van verpleeghuis Wendhorst in Heerde is zondagnacht ontruimd nadat er brand was uitgebroken. Vier personen zijn door ambulancepersoneel behandeld na het inademen van rook, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Door ANP - 29-8-2016, 2:12 (Update 29-8-2016, 2:12)

Bij een magnetron in de keuken had de bedrading vlam gevat en was er veel rook ontstaan. Daarop waren de bewoners geëvacueerd. Rond half twee zondagnacht had de brandweer de brand onder controle en konden de bewoners na het ventileren van de afdeling weer terug naar binnen.