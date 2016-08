Brand Krabbendijke eist tweede leven

KRABBENDIJKE - De brand in een zorgcentrum in Krabbendijke heeft een tweede leven geëist. Een bewoner bezweek in het ziekenhuis aan zijn of haar verwondingen. De veiligheidsregio meldde dit maandag maar zei nog niks over de identiteit van het slachtoffer.

Door ANP - 29-8-2016, 8:22 (Update 29-8-2016, 8:22)

De brand in de Zeeuwse plaats brak zondag aan het eind van de middag uit en was kort maar hevig. Twee lichtgewonden konden na behandeling in het ziekenhuis in de loop van de avond weer naar huis. Er ligt nog een persoon met zware verwondingen in het ziekenhuis.

In totaal zijn na de brand 27 woningen onbewoonbaar verklaard, 37 bewoners werden opgevangen door familie of elders ondergebracht.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.