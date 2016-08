Haarlemmer staat terecht voor vliegen met drone Oostvaardersplassen

Foto: ANP

UTRECHT - Een man uit Haarlem staat maandag voor de rechtbank in Utrecht omdat hij met een drone boven de Oostvaardersplassen vloog.

Door Jacob van der Meulen - 29-8-2016, 11:24 (Update 29-8-2016, 13:45)

Mag je als dronehobbyist filmen boven natuurgebieden? Een proefproces tegen een 31-jarige Haarlemmer moet daarin duidelijkheid verschaffen. Duidelijk is dat op juridisch gebied nu nog de chaos regeert.

Het vliegen met drones in dichtbevolkte gebieden en in de buurt van luchthavens, en kleine vliegvelden is al in een aantal wetten vastgelegd. Deze no flyzones zijn door de rijksoverheid ook in kaart...