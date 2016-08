Studenten naar de rechter voor diploma

ZWOLLE - Studenten die aan de Europort Business School (EPBS) een opleiding volgden maar op het laatste moment geen diploma kregen, krijgen dat mogelijk toch. De rechtbank in Zwolle behandelde maandag het kort geding dat leerlingen hadden aangespannen.

Door ANP - 29-8-2016, 13:34 (Update 29-8-2016, 13:34)

21 studenten volgden hun opleiding bij de EPBS onder verantwoordelijkheid van het Zwolse roc Landstede. De twee scholen raakten evenwel in conflict met elkaar, met als gevolg dat de leerlingen geen diploma kregen. Via een kort geding wilden ze dat alsnog afdwingen. Zonder diploma kunnen ze in september niet aan een vervolgopleiding of baan beginnen.

De leerlingen dachten een diploma door Landstede uitgereikt te krijgen, maar die instelling beweert dat tussen de leerlingen en deze school geen onderwijsovereenkomst is gesloten. De rechter denkt daar echter anders over. Er is volgens hem wel een overeenkomst en nu moet de eindexamencommissie alsnog aan de slag om te kijken wie voldoende heeft gepresteerd om toch een diploma te krijgen. De leerlingen krijgen dat woensdag te horen.