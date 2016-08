'Gülenscholen' Amsterdam: veel kinderen weg

AMSTERDAM - Bij vermeende Turkse Gülen-basisscholen in Amsterdam zijn zeker honderd leerlingen van school gehaald. Bij de Witte Tulp in Amsterdam Osdorp gaat het om minstens tachtig van de vierhonderd scholieren. Basisschool Cosmicus Impuls in Amsterdam-Noord, een andere basisschool die gelieerd zou zijn aan Gülen, zag twintig van de 125 leerlingen vertrekken.

,,Er worden momenteel veel gesprekken gevoerd met ouders'', zegt een medewerkster maandag. De basisschool Witte Tulp wordt volgens haar extra beveiligd deze week.

De uitschrijvingen houden vermoedelijk verband met de couppoging in Turkije en de grimmige sfeer die is ontstaan in de Turkse gemeenschap tussen aanhangers van president Erdogan en aanhangers van spiritueel leider Fethullah Gülen. Erdogan verwijt de laatste achter de coup te zitten.

Rotterdam

Een woordvoerster van de vereniging van schoolbesturen in Amsterdam kon maandag nog niet aangeven hoeveel kinderen in totaal zijn uitgeschreven in de hoofdstad. Dat komt omdat er eerst een andere school gevonden moet worden voordat dit mogelijk is. Dat is vaak lastig om dat er niet altijd plek is om kinderen over te plaatsen.

Vorige week werd al bekend dat tientallen kinderen in Rotterdam door hun ouders zijn uitgeschreven van scholen die gelieerd zijn aan Gülen.