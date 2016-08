Opvolger van Roemer staat klaar

DEN HAAG - De Socialistische Partij kiest met Lilian Marijnissen op de lijst - met stip binnen op nummer drie - voor gestaalde kaders in plaats van voor verandering. De dochter van oprichter Jan Marijnissen belichaamt de ideologische discipline. „Lilian gooit hoge ogen om Emile Roemer op te volgen.”

Door Niels Rigter en Lise Witteman - 30-8-2016, 7:00 (Update 30-8-2016, 7:00)

„Voor mij is het ook een verrassing.” Scheidend SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen had niet verwacht dat de 31-jarige Lilian Marijnissen zo hoog op de lijst voor de verkiezingen zou komen. „Ik had me ook...