ANP Musea geven doven rondleiding in eigen taal

AMSTERDAM - Negen musea in Amsterdam gaan rondleidingen geven in gebarentaal. Daarmee willen de musea dove mensen uitleg geven in hun eigen taal.

Door ANP - 30-8-2016, 10:09 (Update 30-8-2016, 10:09)

,,Er hangen in de meeste musea wel bordjes bij de kunstwerken, maar dove mensen spreken niet zoals wij'', zegt Merel Kappelhoff van fotografiemuseum Foam, een van de initiatiefnemers van het project. ,,Er wordt vaak ten onrechte gedacht: je kunt toch die tekst lezen? Maar het is zoals wij Frans lezen - we begrijpen het misschien wel maar het is niet onze eigen taal.''

Gebarentaal kent een eigen woordenschat en grammatica en bevat bijvoorbeeld veelal geen lidwoorden.

Negen musea doen mee aan het project. Behalve Foam zijn dat het Rijksmuseum, het Tropenmuseum, filmmuseum EYE, het Van Gogh Museum, de Hermitage, het Stedelijk Museum en het Joods Cultureel Kwartier. Ook de Nieuwe Kerk verzorgt rondleidingen in gebarentaal.

,,Het is per locatie verschillend of bezoekers zich eerst voor de rondleiding moeten aanmelden of dat ze zo kunnen aansluiten. Dat heeft te maken met de grootte van het museum en hoeveel mensen er per rondleiding meekunnen'', zegt Kappelhoff.

Rondleidingen in gebarentaal zijn in veel andere landen allang gemeengoed. Zo heeft het Metropolitan Museum of Art in New York zelfs speciale filmpjes gemaakt waarin verband wordt gelegd tussen de kunstwerken en de belevingswereld van dove mensen.

Het project Musea in Gebaren wordt woensdagavond formeel gelanceerd.