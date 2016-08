Stoffelijk overschot uit water gehaald in Badhoevedorp

Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

BADHOEVEDORP - In het water aan de Nieuwemeerdijk in Badhoevedorp is dinsdagmiddag even na 16.30 uur een stoffelijk overschot aangetroffen.

Door Thijs Zilverberg - 30-8-2016, 18:02 (Update 30-8-2016, 18:47)

Omdat duidelijk was dat het slachtoffer al was overleden, hebben hulpdiensten de het slachtoffer onder water gehouden totdat de recherche arriveerde. De politie doet momenteel onderzoek.

Volgens buurtbewoners zou het mogelijk om een sinds zondagavond vermiste man gaan. Hij zou na een feestje in het water zijn gevallen. Z’n bootje is zondagavond draaiend gespot en toen deze maandagochtend nog steeds met draaiende motor is aangetroffen is er alarm geslagen. Het is nog onduidelijk of het daadwerkelijk om deze man gaat.

De Nieuwemeerdijk is momenteel afgesloten voor verkeer.