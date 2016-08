Kunstschenking te zien in Mauritshuis

DEN HAAG - De schilderijen die de onlangs overleden bestuursvoorzitter van kunstbeurs TEFAF, Willem baron van Dedem, heeft geschonken aan het Mauritshuis, zijn vanaf woensdag te zien op een speciale tentoonstelling in het Haagse museum. Het zijn vijf zeventiende-eeuwse meesterwerken, waaronder 'Stilleven met tazza' (drinkschaal) van Pieter Claesz, 'Stilleven met fruit en glazen op een zilveren schaal' van Willem Kalf en Winterlandschap bij Arnhem van Salomon van Ruysdael.

Door ANP - 31-8-2016, 16:39 (Update 31-8-2016, 16:39)

Van Dedem, die in november vorig jaar op 86-jarige leeftijd overleed, schonk de werken al in 2002. Maar pas na zijn dood verhuisden de kunstwerken naar het Mauritshuis.

De in Engeland wonende Van Dedem bekleedde de topfunctie bij TEFAF sinds 1997. Zijn kunstcollectie geldt als een van de belangrijkste particuliere verzamelingen van Hollandse en Vlaamse Oude Meesters. Hij deed daaruit meer schenkingen. Zo schonk hij in 2014 het zeventiende-eeuwse schilderij 'Boslandschap met een vrolijk gezelschap in een wagen' van Meindert Hobbema aan het Rijksmuseum. Ook schonk hij werken aan de National Gallery in Londen.