Verdachten moord agent Bonaire uit Venezuela

KRALENDIJK - De vijf arrestanten op Bonaire die verdacht worden van de woningoverval en de moord op agent Ferry Bakx hebben allen de Venezolaanse nationaliteit. Dat heeft het Korps Politie Caribisch Nederland donderdag gemeld. In het kader van onderzoek wil de politie verder geen verdere mededelingen doen.

Door ANP - 1-9-2016, 7:11 (Update 1-9-2016, 7:11)

De politieman werd op 18 augustus neergeschoten tijdens een vuurgevecht met criminelen. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man was met een collega naar een woning gestuurd waar een overval werd gepleegd.