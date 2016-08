Amsterdam pakt illegale hotels harder aan

AMSTERDAM - Illegale toeristische verhuur van woningen wordt in Amsterdam nog harder aangepakt. Zo verhoogt de gemeente de boete die voor een eerste overtreding geldt van 13.500 euro naar 20.500 euro. Ook kan een handhaver een woning per direct sluiten. Dat kon tot nu toe alleen bij een brandonveilige situatie.

Door ANP - 1-9-2016, 11:15 (Update 1-9-2016, 11:15)

Het Amsterdamse stadsbestuur wil hiermee de woningvoorraad beschermen en ervoor zorgen dat het in de buurten prettig leven is. De nieuwe maatregelen moeten overlast door toeristische verhuur voorkomen.

Het college kijkt verder naar de mogelijkheden om de termijn voor vakantieverhuur te verkorten van zestig naar dertig dagen per jaar. Op dit moment kan dit nog niet volgens de wet.

Het toerisme in de hoofdstad groeit en dat heeft ook gevolgen voor het toeristisch verblijf in woningen. Het is toegestaan om je huis te verhuren als je op vakantie gaat, maar daarvoor gelden wel regels. Zo moeten verhuurders zich aan de maximale termijn houden en mogen er niet meer dan vier personen tegelijk verblijven. Als een appartement deel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaren (VVE), moet ook die ermee instemmen dat de woning door toeristen wordt gehuurd.