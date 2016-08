BN'ers strijden om uitbrengen thriller

HILVERSUM - Zeven bekende Nederlanders duiken voor een nieuw tv-programma in de wereld van misdaad, moord en intriges. Ze kruipen in de huid van slachtoffer en dader, bezoeken crimescenes, onderzoeken sporen van een misdrijf en raken verwikkeld in achtervolgingen. Dit alles om inspiratie op te doen voor een literaire competitie in het AVROTROS-programma De pennen zijn geslepen. De winnaar mag daadwerkelijk een thriller schrijven en uitbrengen.

Door ANP - 1-9-2016, 14:30 (Update 1-9-2016, 14:30)

De kandidaten zijn actrice Monic Hendrickx, theatermaker Gerda Havertong, oorlogsjournalist Arnold Karskens, modeontwerper Hans Ubbink, ontwikkelingspsycholoog Steven Pont, kunstenares Tinkebell en bioloog Kees Moeliker. Zij strijden tegen elkaar onder leiding van literair agenten Paul Sebes en Willem Bisseling en schrijfster Saskia Noort.

De pennen zijn geslepen begint op 27 oktober op NPO 2.