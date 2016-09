'Overheid te soft voor Nederturken'

AMSTERDAM - De Nederlandse overheid moet Nederturken die aan de Turkse autoriteiten doorgeven wie zich beledigend uitlaten over president Erdogan, aanspreken op hun moraal, hun fatsoen en loyaliteit en hun Nederlandse paspoort. Dat zegt journaliste Ebru Umar in een gesprek met De Telegraaf. „Het zijn geen Turken, het zijn Nederlanders! Maak ze duidelijk dat wij geen NSB-gedrag tolereren.”

Door ANP - 2-9-2016, 7:21 (Update 2-9-2016, 7:21)

Umar werd in april opgepakt nadat ze zich via Twitter negatief had uitgelaten over Erdogan, maar staat nog altijd achter haar uitspraken. ,,Ik vind dat alle Turken die me dit aandoen zich moeten schamen voor hun NSB-gedrag. Ik snap nog steeds niet waarom de Turkse ambassadeur niet op het matje is geroepen om tegen hem te zeggen: dit tolereren we niet. Ik snap niet dat minister Koenders zich in Ankara liet piepelen door zijn ambtsgenoot Cavusoglu. Hij had moeten zeggen: het zijn misschien klote-Turken, maar wel onze klote-Turken, Nederlanders dus, en die hebben zich te houden aan de regels in Nederland. Ik daag de overheid uit om dat te zeggen.''