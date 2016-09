Vijf mensen onwel in Albert Heijn in Goirle [video]

GOIRLE - In een winkel van Albert Heijn in Goirle (Brabant) zijn zaterdagmiddag rond 15.00 uur vijf medewerkers niet goed geworden. De vijf, die aan het werk waren bij de bakkersoven, klaagden over geïrriteerde ogen, hoofdpijn en misselijkheid. De winkel aan het Koningsschild werd ontruimd.

3-9-2016

Ook ander personeel meldde dezelfde klachten, maar in mindere mate, liet de brandweer weten. De winkelmedewerkers zijn ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld.

De brandweer verrichtte metingen, maar kon niks meer vinden. De ovens zijn uitgezet. Nadat de boel was geventileerd, is de winkel rond 17.00 uur weer vrijgegeven.

