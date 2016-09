Grote brand in tankstation A12 bij Gouda

GOUDA - Bij een tankstation langs de A12 bij Gouda is zaterdagavond laat een grote brand uitgebroken. Benzinepompen, het dak, de winkel en zeker één auto staan in brand. De brandweer kan nog niets zeggen over de oorzaak en over de omstandigheden ter plekke.

Door ANP - 4-9-2016, 0:17 (Update 4-9-2016, 0:44)

De brand woedt bij tankstation De Andel, tussen Gouda en Bodegraven, richting Utrecht.

De A12 is in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat en de politie raden mensen aan om via Den Haag en Alphen aan den Rijn om te rijden, over de A4 en de N11.