ANP Tankstation langs A12 uitgebrand

GOUDA - Een tankstation langs de A12 bij Gouda is in de nacht van zaterdag op zondag afgebrand. De overkapping en de pompen zijn verwoest, de winkel raakte zwaar beschadigd. Het vuur is inmiddels onder controle.

Door ANP - 4-9-2016, 0:17 (Update 4-9-2016, 1:28)

De brandweer kan nog niets zeggen over de oorzaak. Het is ook niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. Een deel van de overkapping is bovenop twee auto's terechtgekomen, maar het is niet duidelijk of daar mensen in zaten. Er wordt niemand vermist. Bij de brand zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.

De brand trof tankstation De Andel, tussen Gouda en Bodegraven, richting Utrecht.

De A12 werd vanwege de brand in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat en de politie adviseerden mensen aan om via Den Haag en Alphen aan den Rijn om te rijden, over de A4 en de N11. Richting Den Haag is de snelweg inmiddels vrijgegeven, richting Utrecht nog niet.