Hardlopers Afsluitdijk Open balen, maar hebben begrip

DEN OEVER - Ze hadden er hard voor getraind en verheugden zich al maanden. De teleurstelling was dan ook groot, toen zaterdagavond laat bekend werd dat de Afsluitdijk Open niet doorging. Het was niet verantwoord om het hardloopevenement door te laten gaan, vanwege het weer.

Door Sam Trompert - 4-9-2016, 10:00 (Update 4-9-2016, 12:20)

Deelnemer Jim Mollet (63), raadslid in de gemeente Koggenland, lag al te slapen toen de beslissing viel. „Ik wilde zorgen dat ik niet als laatste over de finish zou komen, dus om zeven uur lag ik al te slapen”, vertelt hij. Het is maar goed dat Mollet nog even op Teletekst keek, want anders had hij in z’n hardloopkloffie op een lege dijk gestaan.

Brabander Nardy van Doesburg (40) zou meedoen voor het goede doel. „Ik zou samen met een collega lopen voor Spieren voor Spieren. We hadden alles geregeld: vervoer, overnachting. Onze werkgever zou een donatie doen. Maar ja, als het niet veilig is, is het niet veilig.”

Veiligheid

Zo denken de meeste teleurgestelde lopers erover, blijkt uit de reacties die deze krant ontving. Het beloofde een uniek evenement te worden. Niet eerder werd de Afsluitdijk opengesteld voor een hardloopwedstrijd. Toch overheerst begrip. „Ik ben blij dat ze voor veiligheid zijn gegaan en geen risico hebben genomen”, schrijft Tessa Koelman uit Wieringerwaard. „Ze kregen al flink wat te verduren, omdat de dijk afgesloten zou zijn. Ik vind het een toporganisatie.”

De tentoonstelling Waterlicht, van innovatiekunstenaar Daan Roosegaarde, had geen last van het weer. Tot twee uur zondagochtend konden bezoekers de lichtgevende installatie bekijken. Al hadden zij volgens een woordvoerder van Studio Roosegaarde wel een paraplu nodig.

