Aanrijding tankstation A12 was opzet

Door ANP - 4-9-2016, 12:51 (Update 4-9-2016, 12:57)

De Almeerder verklaarde dat hij opzettelijk tegen het tankstation is gereden met de bedoeling zichzelf van het leven te beroven. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en brandstichting. Hij zit nog vast.

Een getuige trok de bewusteloos geraakte bestuurder uit het voertuig. De medewerker van het tankstation drukte direct de noodknop in waardoor alle leidingen werden afgesloten. De brand verspreidde zich snel over alle pompen waardoor in korte tijd het gehele platform in brand stond. Een groot deel van de winkel bij het station is verwoest.

Even na 01.00 uur werd het sein brand meester gegeven. De brandweer heeft daarna nog enkele uren nodig gehad de brand te blussen. Het tankstation wordt als verloren beschouwd.

Behalve de automobilist raakte niemand gewond. De Almeerder is ter plaatse aangehouden en voor behandeling naar het ziekenhuis overgebracht. Daar werd een botbreuk aan zijn elleboog geconstateerd. Het rijbewijs van de man is ingevorderd en in het ziekenhuis is bloed afgenomen om vast te stellen of hij alcohol had gedronken.