380.000 bezoekers Wereldhavendagen

ROTTERDAM - De 39e editie van de Wereldhavendagen in Rotterdam heeft een kleine 380.000 bezoekers getrokken. Van vrijdag tot en met zondag stonden tientallen activiteiten in en om de haven gepland. Daarbij was de Aeolus, een schip met poten dat wordt ingezet bij het transport en het plaatsen van windmolens op zee, de grote publiekstrekker.

Door ANP - 4-9-2016, 16:00 (Update 4-9-2016, 16:35)

Zaterdag was de drukste dag met circa 150.000 belangstellenden overdag en nog eens 40.000 's avonds voor een vuurwerkshow vanaf de Aeolus, die voor deze gelegenheid bij de Erasmusbrug lag. Zondag kwamen er ruim 120.000 man en vrijdag waren er al zo'n 60.000 'gewone' bezoekers en 6000 studenten en scholieren naar de Wereldhavendagen gekomen, aldus de organisatie.

Vorig jaar trok het evenement in drie dagen 320.000 bezoekers, maar toen was het weer slechter. Op het evenement komen doorgaans rond de 400.000 mensen af.

Volgend jaar wordt het met de veertigste keer een jubileumeditie. De voorbereidingen daarvoor beginnen volgende week alweer.