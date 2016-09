75.000 bezoekers bij 75e corso Zundert

ZUNDERT - De 75e editie van het bloemencorso in Zundert heeft zondag naar schatting 75.000 bezoekers getrokken. Dat was volgens de organisatie iets minder dan vorig jaar, toen het corso in het teken stond van Zunderts beroemdste zoon, schilder Vincent van Gogh.

Door ANP - 4-9-2016, 19:29 (Update 4-9-2016, 19:29)

Van de twintig praalwagens konden er twee dit jaar niet meedoen aan de rondrit. Vanwege de harde wind was het volgens de organisatie niet verantwoord om beide wagens door Zundert te laten rijden. Een van de praalwagens was al voor de optocht door de wind beschadigd geraakt. Veel buurtschappen en straten in Zundert strijden sinds 1936 om het vervaardigen van de mooiste praalwagen.