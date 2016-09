Weekeinde vol zware ongelukken motorrijders

RIJSWIJK - In het verkeer zijn dit weekeinde door verschillende ongelukken drie motorrijders omgekomen en twee zwaargewond geraakt. Ook een scooterrijder verongelukte.

Door ANP - 4-9-2016, 20:07 (Update 4-9-2016, 20:07)

In het Noord-Hollandse Vijfhuizen overleed zondagochtend een 40-jarige motorrijder uit Hoofddorp nadat hij door onbekende oorzaak onderuit was gegaan. Dat gebeurde op de Drie Merenweg.

In Dalen (Drenthe) stierf zaterdagmiddag een 29-jarige motorrijder uit Staphorst op de Reindersdijk. Eveneens door nog onbekende oorzaak ging de man in een bocht onderuit en raakte vervolgens een paaltje.

Zaterdagmiddag ging het ook mis in Deurne (Brabant). Een 45-jarige motorrijder uit Heerlen verongelukte op de Langstraat (N270). Hij botste tegen de oplegger van een vrachtauto die de hoek om ging.

In een veld in Nederweert-Eind (Limburg) werd zondagochtend een dode scooterrijder gevonden. Het slachtoffer, een 36-jarige man uit Leveroy, is vermoedelijk tegen een boom gereden. Het ongeluk is volgens de politie waarschijnlijk al zaterdagavond gebeurd.

In Breda raakte zaterdagavond in de Sint Ignatiusstraat een motorrijder (28) zwaargewond toen hij met grote snelheid de macht over zijn stuur verloor. In zijn val nam de motorrijder een pizzakoerier mee. Deze raakte niet noemenswaardig gewond.

Verder raakte zaterdagmiddag in Ureterp (Friesland) op de Mounleane een 21-jarige motorrijder uit Siegerswouden ernstig gewond door een aanrijding met een personenauto.