ANP Alle scholieren gaan weer naar school

DEN HAAG - De schoolvakanties in de regio Zuid komen maandag tot een einde. Daarmee is de zomervakantie in Nederland officieel afgelopen. De regio's Noord en Midden gingen respectievelijk vorige week en de week ervoor al naar school.

Door ANP - 5-9-2016, 3:14 (Update 5-9-2016, 3:14)

Nederland kent al lange tijd vakantiespreiding, die elk jaar wisselt. Volgend jaar mogen de leerlingen van de regio Midden weer als eerste op vakantie, maar gaat Noord als laatste.

Scholieren die in de tussentijd aftellen naar andere vakanties moeten nog even geduld hebben. De eerstvolgende vrije periode voor Noord en Midden is medio oktober: de herfstvakantie. Zuid mag een week later, op 22 oktober, weer ontspannen.