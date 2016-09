Justitie eist 14 jaar cel voor doden zoontje

DORDRECHT - De vader die vorig jaar oktober zijn zoontje (4) in Dordrecht in bad heeft verdronken, moet wat het Openbaar Ministerie betreft veertien jaar de cel in. De aanklager eiste deze straf maandag bij de rechtbank in Dordrecht.

Door ANP - 5-9-2016, 16:20 (Update 5-9-2016, 16:20)

Volgens de officier van justitie was de vader van plan om naast zijn zoontje ook zijn dochter (6) iets aan te doen en naar Frankrijk te verdwijnen. Hij hief zijn bankrekening op, zocht op internet naar verschillende manieren om een kind om het leven te brengen, en naar rechtspraak over te verwachten straffen voor kindermoord.

Op de bewuste dag ging de verdachte ''gevoelloos te werk'', aldus de aanklager. De vader ruimde het huis op, pakte zijn spullen in, parkeerde zijn auto uit het zicht van de buren en gaf zijn kinderen een slaappil.

Zijn zoontje raakte snel versuft, waarna hij hem in bad deed en verdronk. De verdachte legde zijn zoon daarna in bed en is weg gegaan. Zijn dochter zat toen beneden op de bank. Ze had de slaappil snel uitgespuugd en haar vader liet haar uiteindelijk ongemoeid en alleen achter.

De officier van justitie vindt dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan één van de ergste misdrijven die er bestaat: het vermoorden van je eigen kind.