ANP Robin de Puy nieuwe Fotograaf des Vaderlands

AMSTERDAM - Robin de Puy is de nieuwe Fotograaf des Vaderlands. Ze neemt het stokje over van Ahmet Polat en is hiermee een jaar lang het gezicht van de Nederlandse professionele fotografie. Dat maakte initiatiefnemer Fotoweek woensdag bekend.

Door ANP - 7-9-2016, 12:44 (Update 7-9-2016, 12:44)

De Puy (1986) is een Nederlandse portretfotograaf. Haar foto's zijn altijd intiem, vol leven in haar karakteristieke zwart-witte stijl en balanceren op de rand van documentairefotografie, omschrijft Fotoweek haar werk. ,,De beelden zijn een combinatie van fotografie en film, want taal en beweging zijn voor De Puy een essentieel onderdeel van identiteit.''

Het is de vierde keer dat een Fotograaf des Vaderlands wordt benoemd. De Puy maakt rond het thema 'Kijk! Dit ben ik' een bijzondere serie in Denemarken over haar 81-jarige oom die aan Alzheimer lijdt. De beelden zijn vanaf 15 september te zien op het internationale fotofestival BredaPhoto.

Fotoweek, opgezet door het Nederlands Fotomuseum en Foam Fotografiemuseum Amsterdam, organiseert jaarlijks een evenement waarbij fotografie bij een breed publiek onder de aandacht wordt gebracht.