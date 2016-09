Nederland pompt veel geld in akkers Australië

ANP Nederland pompt veel geld in akkers Australië

MELBOURNE - Niet China , maar Groot-Brittannië, de VS en Nederland hebben veel landbouwgrond in Australië. Dit blijkt uit een analyse van de overheid over het eigendom van landbouwbedrijven.

Door ANP - 7-9-2016, 14:11 (Update 7-9-2016, 14:11)

Recent blokkeerde de minister van Financiën, Scott Morrison, de verkoop van de landerijen van de grootste landeigenaar, de onderneming S. Kidman & Co. aan een Chinese onderneming. Het ging hierbij om 1,3 procent van het totale landoppervlak voor een prijs van ruim 250 miljoen euro. De vermeende opmars van Chinees landeigendom leidde tot een maatschappelijk debat.

Nog geen 0,4 procent van de Australische landbouwgrond of circa 1,5 miljoen hectare is in handen van Chinese partijen, zo blijkt uit de cijfers die minister van Landbouw, Barnaby Joyce, publiceerde. De grootste landerijen in buitenlandse handen zijn van Britse, Amerikaanse en Nederlandse eigenaren, aldus officiële cijfers.

Bijna 14 procent van de landbouwgrond is in buitenlandse handen, meer dan de helft in Britse handen. Het gaat bij de Britten om 27,5 miljoen hectare. Op nummer twee en drie staan de VS met 7,7 miljoen hectare en Nederland met bijna 3 miljoen hectare. Morrison meldde dat het bij de grootste verkopen van landbouwgrond die hij ooit heeft goedgekeurd Nederlandse en Canadese kopers betrof. Het ging om bedragen van meer dan 270 miljoen euro.