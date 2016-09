Nederlandse breekt wereldrecord freediven [video]

KRALENDIJK - De 23-jarige Jeanine Grasmeijer uit Emmen heeft het werelrecord free immersion, een discipline van freediving, gebroken. Tijdens de Deep Sea Challenge op Bonaire dook zij woensdag op één ademteug naar 92 meter diepte en weer terug.

Het vorige record van -91 meter stond op naam van de Russische freediver Natalia Molchanova, die een jaar geleden voor de kust van Ibiza verdween.

Grasmeijer is sinds 2012 actief als freediver, sinds zij tijdens een cursus in Thailand zonder training in staat bleek vijf minuten haar adem in te houden. Sindsdien beoefent ze de sport professioneel.

Dat jaar zette ze met een duik van 90 meter het toenmalige wereldrecord in de discipline free immersion op haar naam, dat ze nu heeft heroverd. Vorig jaar werd ze wereldkampioen op dit onderdeel.

Lichaam en geest tot het uiterste trainen, is volgens Grasmeijer het geheim achter de extreme prestatie.

,,Sinds eind juni heb ik op dit record getraind. Elke keer dat ik duik, duik ik een stukje dieper. Om mijn lichaam voor te bereiden, maar ook om zelfvertrouwen op te bouwen. Zelfs voor freedivers is duiken naar deze diepte eng. Omdat je zo diep zit, ben je altijd bang dat je niet op tijd boven bent. En omdat je zo lang onder water zit, is er altijd het gevaar van een blackout."

Mentaal en fysiek leren ontspannen, zodat het lichaam zo efficiënt mogelijk zuurstof verbruikt, en het aanleren van mentale trucjes helpen daar volgens de studente geneeskunde bij.

Freedivers moeten leren klaren met één hap lucht, ,,anders gaan je trommelvliezen eraan". Ook vergt het training om te zorgen dat de longen de toenemende druk aankunnen. Het gevaar van decompressieziekte ligt bij elke duik op de loer.

,,Trainen is de sleutel. Maar omdat het zo'n enorme aanslag is op je lichaam, kun je niet elke dag duiken. Je moet ook herstellen. Ik voel nu dat alle luchthoudende delen in mijn lichaam, zoals mijn luchtpijp en longen, lange tijd zijn samengedrukt."

Volgens de recordhoudster is de grens nog niet bereikt. ,,Een groot deel van wat er met ons lichaam gebeurt op die diepte, is nog niet bekend. Als we nog efficiënter leren omgaan met zaken als zuurstofverbruik, verwacht ik dat vrouwen op dit onderdeel over een aantal jaar zeker 10 tot 15 meter dieper duiken."

(App-gebruikers zien een video hier)