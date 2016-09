Marineschip naar Libië voor training kustwacht

ANP Marineschip naar Libië voor training kustwacht

DEN HAAG - Het marineschip Zr. Ms. Rotterdam wordt dit najaar ingezet voor de kust van Libië om de kustwacht van dat land te trainen. Dat gebeurt in het kader van EU-missie Sophia, die de mensen- en wapensmokkel uit Libië moet tegengaan.

Door ANP - 8-9-2016, 13:14 (Update 8-9-2016, 14:23)

De ministerraad zal hier vrijdag mee instemmen, meldden ingewijden donderdag naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf. De missie duurt van half oktober tot half december. Trainers uit verschillende EU-landen gaan op het amfibisch transportschip de Libiërs opleiden.

Begin juli liet het kabinet al weten steun voor Sophia te onderzoeken. De missie begon vorig jaar en is recentelijk met een jaar verlengd en uitgebreid.

Bijgespijkerd

Ook stemt het kabinet vrijdag in met de verlenging van de missie in Irak tot eind 2017. Daar worden Koerdische strijders (peshmerga's) in het noorden getraind. En bij Bagdad worden Iraakse special forces door Nederlandse commando's bijgespijkerd. Bij de trainingen zijn zo'n 150 Nederlanders betrokken.

Verder zal de ministerraad de inzet van Nederlandse troepen in Litouwen aftikken. Het gaat om 100 tot 150 militairen die een jaar blijven. De NAVO stuurt manschappen naar Polen en de Baltische staten om Rusland af te schrikken.

Helikopters

Over de verlenging van de missies in Mali en Afghanistan volgt later een besluit. De zoektocht naar vervanging voor de Nederlandse helikopters is een lastige kwestie. Defensie wil zijn drie Chinook-transporthelikopters en vier Apache-gevechtshelikopters eind dit jaar terughalen.

De Verenigde Naties zijn al langer in gesprek met landen over vervanging. Er wordt onder meer met Duitsland gesproken. Maar het is nog absoluut niet rond, is te horen rond het Binnenhof.