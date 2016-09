OM: Efteling was nooit concreet doelwit

BREDA - De Efteling in Kaatsheuvel was geen concreet doelwit van een mogelijke terreurdaad door een 25-jarige verdachte uit Werkendam. Het OM in Breda verdenkt de vrouw formeel van deelneming aan een organisatie met als oogmerk het plegen van terroristische misdrijven.

Door ANP - 8-9-2016, 15:20 (Update 8-9-2016, 15:50)

,,Dat de Efteling geen doelwit was kan worden geconcludeerd uit het strafrechtelijke onderzoek. Er is geen dreiging geweest'', aldus het OM donderdag in een verklaring. De politie heeft de vrouw in juni opgepakt. Ze sympathiseerde met de terreurbeweging Islamitische Staat (IS).

Uit onderzoek van de regionale krant BN DeStem blijkt dat de vrouw wilde afreizen naar Syrië. Ze zou daar trouwen met een strijder van Islamitische Staat (IS). Ze werd echter aangehouden. In haar mobiele telefoon vond de politie berichten over terroristen die op weg waren naar Nederland en België om aanslagen te plegen.

Cadeau

De Werkendamse besprak volgens de krant met vrouwelijke IS-sympathisanten het idee voor een aanslag bij de Efteling. Ze schreven dat 'Nederland een cadeau moet krijgen dat lijkt op wat de broeders in Parijs en Brussel hebben gedaan'.

De Efteling is altijd alert op opvallende of afwijkende zaken, liet het attractiepark eerder donderdag weten nadat het was genoemd als potentieel doel.

,,Wij kunnen ons voorstellen dat dit nieuws voor onrust zorgt. Het dreigingsniveau is niet aangepast. De overheid heeft geen noodzaak gezien om het dreigingsniveau aan te passen en destijds extra maatregelen te treffen. We hebben als Efteling nauw contact met deze inlichtingendiensten. Uiteraard zijn we altijd alert op opvallende of afwijkende zaken. Er is gelukkig veel sociale controle, waardoor die alertheid een natuurlijke bodem kent.''