Nederlanders onbekend met waterwingebied

ANP Nederlanders onbekend met waterwingebied

UTRECHT - Veel Nederlanders weten niet wat een grondwaterbeschermingsgebied inhoudt, zelfs niet als ze er wonen. Dat geldt vooral voor jongeren: 85 procent van hen kent het bord met de drie golfjes dat een waterwingebied aangeeft wel, maar weet niet wat daar wel of niet mag. Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO onder bijna 1200 Nederlanders.

Door ANP - 9-9-2016, 11:52 (Update 9-9-2016, 11:52)

In een waterwingebied is het bijvoorbeeld verboden om afvalwater te lozen. Auto's mogen er niet worden gewassen en ook olie verversen is uit den boze.

De drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen zijn met Utrecht en Gelderland een campagne gestart om mensen bewust te maken van het belang van schoon grondwater. Inwoners van de provincie Utrecht komen op straat rietjes van drieëneenhalve meter hoog tegen. Ook kan een ansichtkaart in de bus vallen waarmee aandacht wordt gevraagd voor een postcodecheck. Via beschermjedrinkwater.nl is te zien of je in beschermd gebied woont.

De campagne in Utrecht loopt tot eind dit jaar en wordt daarna verder uitgerold in Gelderland. De website is voor alle Nederlanders.