Minister betreurt voortgang Gülen-schoolruzie

DEN HAAG - Onderwijsminister Jet Bussemaker vindt ,,heel erg jammer'' dat het bemiddelingsgesprek is mislukt tussen een islamitische basisschool in Zaandam en ouders die de school afschilderen als een instelling van 'landverraders'. De ouders brengen de school in verband met de Turkse geestelijke Fethullah Gülen, volgens de Turkse regering het brein achter de couppoging van juli.

Door ANP - 9-9-2016, 12:13 (Update 9-9-2016, 12:13)

,,Het was verreweg het beste geweest voor iedereen als het gesprek tot een goed einde was gekomen. Ik vind dat als er maatschappelijke spanningen zijn, je altijd de dialoog moet zoeken en op een nette manier naar elkaars argumenten moet luisteren'', aldus Bussemaker vrijdag.

Wegens vermeende banden van de school met Gülen en de sfeer zijn al veel kinderen van de school gehaald. Ook andere scholen die met Gülen worden geassocieerd zagen leerlingen vertrekken. Bussemaker vindt het ,,pijnlijk'' voor die scholen, maar noemde de vrijheid van schoolkeuze ,,een groot goed.'' Wel moet heel goed in de gaten worden gehouden of de kinderen wel echt elders naar school gaan.