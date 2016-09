'Zuid-Hollands duingebied als Nationaal Park'

LEIDEN - Het duingebied tussen Hoek van Holland en Wassenaar is uniek en moet beter toegankelijk worden voor een groot publiek. Dat vinden onder meer duinbeheerder en drinkwaterbedrijf Dunea, Staatsbosbeheer en de gemeenten Westland en Den Haag. Ze willen van het tientallen kilometers lange kustgebied een Nationaal Park maken.

Door ANP - 9-9-2016, 12:31 (Update 9-9-2016, 12:31)

Het plan om het gebied verder te exploiteren lijkt op gespannen voet te staan met de bescherming van kwetsbaar natuurgebied. Steeds vaker verrijzen vakantiewoningen en strandhuisjes in de kuststrook van Zeeland tot Noord-Holland.

,,Je kunt natuur inderdaad beschermen door er een hek omheen te zetten en niemand toe te laten'', aldus een woordvoerder van Stichting Duinbehoud vrijdag. Zijn organisatie is ook een van de initiatiefnemers. ,,Wij zoeken de oplossing in een indeling van het uitgestrekte gebied in zones met verschillende toegankelijkheid.''