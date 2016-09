Na zeven jaar onterechte cel opnieuw verdacht [live-verslag]

ZUTPHEN - Ruim 21 jaar nadat Herman Du Bois tot zeven jaar cel werd veroordeeld in de Puttense moordzaak, zat hij vrijdag opnieuw in de Zutphense rechtszaal. Hij en zijn zoon ontkennen lid te zijn van een omvangrijke xtc-bende. ,,Ik dacht met de productie van Roundup te maken te hebben, een onkruidverdelger'', zei Herman Du Bois (55) vrijdag tegen de rechters.

Door ANP - 9-9-2016, 13:19 (Update 9-9-2016, 14:30)

Het onderzoek naar deze zaak begon op 22 november 2013 na een tip van de Belgische politie. Agenten volgden een vrachtwagen vanuit Leuven vol chemicaliën.

In die wagen zaten de 42-jarige Yaron A., die eerder tot elf jaar cel is veroordeeld voor de smokkel van duizenden xtc-pillen naar Australië, en de 32-jarige zoon van Herman. Eindpunt van de vrachtwagen was Neede, waarna Herman met een bestelbus de jerrycans in Borculo afleverde. Een paar dagen later werd daar een drugslaboratorium opgerold.

Bij het doorzoeken van het huis van Du Bois werden xtc-pillen aangetroffen. Pillen met dezelfde opdruk, met tekens van een kaartspel, zijn waarschijnlijk gedrukt door een stempelmachine die elders in Putten stond. Ook op diverse andere locaties in het land werden enkele honderden van deze zelfde pillen gevonden, samen met tientallen kilo's MDMA.

Klusjes

Vader en zoon zijn op meerdere locaties geweest waar de drugs gemaakt of opgeslagen werden. Maar allebei verklaarden er slechts in de tuin of als chauffeur gewerkt te hebben.

Herman deed klusjes voor medeverdachte Wouter van de P. (47) die hij eerder in de gevangenis had leren kennen. Via hem kwam hij in contact met A. die het Openbaar Ministerie als hoofdverdachte ziet.

De zoon van Herman zei tegen rechercheurs dat hij wel vermoedde dat met de chemicaliën MDMA gemaakt werd, een belangrijk bestanddeel van xtc.

In totaal zijn dertien verdachten aangehouden. De rechtbank in Zutphen heeft drie weken voor het proces uitgetrokken.