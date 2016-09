Verdachte 'Turkse dreiging' vrijgelaten

ANP Verdachte 'Turkse dreiging' vrijgelaten

ROTTERDAM - De onderzoeksrechter heeft ook de tweede verdachte vrijgelaten, die werd opgepakt voor bedreiging, opruiing en het aanzetten tot haat na de couppoging in Turkije op 15 juli. De Rotterdammer (43) deed dit via sociale media, liet de politie eerder weten.

Door ANP - 9-9-2016, 15:05 (Update 9-9-2016, 15:05)

Maandag werd er een andere man (42) uit Rotterdam opgepakt vanwege de spanningen in de Turkse gemeenschap. Ook hij is inmiddels vrij.

De mannen zijn nog wel verdachte. Het onderzoek van de politie gaat door, meldt het Openbaar Ministerie.

De onrust houdt verband met de mislukte couppoging in Turkije en de grimmige sfeer die is ontstaan in de Turkse gemeenschap tussen aanhangers van president Recep Tayyip Erdogan en aanhangers van spiritueel leider Fethullah Gülen. Erdogan verwijt de laatste achter de coup te zitten.

De politie heeft eerder deze week aangegeven meerdere arrestaties in verband met de onrust in de Turkse gemeenschap niet uit te sluiten.