Bussemaker opent expositie T. rex Trix

ANP Bussemaker opent expositie T. rex Trix

LEIDEN - Samen met een Leidse basisscholiere heeft minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) vrijdag de laatste tand geplaatst in de schedel van de Tyrannosaurus rex Trix. Daarmee opende het tweetal de tentoonstelling T. rex in Town in het natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden.

Door ANP - 9-9-2016, 19:06 (Update 9-9-2016, 19:06)

Het 66 miljoen jaar oude fossiel van de vleesetende, uitgestorven dinosaurus vormt het middelpunt van de expositie, die tot en met 5 juni volgend jaar te bezichtigen is.

Onderzoekers van het Naturalis Biodiversity Center groeven de T. rex in 2013 op in de Amerikaanse staat Montana. Naturalis is het enige museum buiten Noord-Amerika dat een T. rex in zijn collectie heeft. Trix is bovendien het enige skelet van een T. rex ter wereld waarop de originele schedel gemonteerd is. Naturalis noemt Trix ,,een van de beste T. rex-skeletten die ooit zijn opgegraven''.