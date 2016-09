Media-aandacht ’treitervloggers’ zet Zaanse meisjes aan tot het praten over nare ervaringen

ZAANDAM - De aandacht van de media voor de 'treitervloggers' in de Zaandamse wijk Poelenburg maakt reacties los. De Zaanse Celine Vromans verhaalt op Facebook over haar mishandeling, op woensdag 7 september, door een jongen in de wijk Poelenburg. Een andere jonge vrouw zegt dat ze in het centrum van Zaandam is bespuugd door een jongen nadat ze zei dat ze met rust gelaten wilde worden.

Vromans schrijft op Facebook: ,,Na alle ophef gelezen te hebben over de problemen in Poelenburg, wil ik even mijn verhaal kwijt. Daarbij wil ik vermelden dat ik totaal niet racistisch ben, ik heb namelijk genoeg buitenlandse vrienden.”

,,Mijn vriendin en ik zaten in een park bij Poelenburg samen met haar kleine van een jaar oud. Toen zij sigaretten ging halen, begon een jongen van rond de 23 jaar tegen mij praten met zinnen als 'ik wil me tegen jou aan aftrekken'. Toen ik vroeg of hij wilde weggaan, deed hij dit niet en ging door. Waarop ik vervolgens vroeg aan hem of hij het leuk zou vinden als een man dit zou doen bij zijn nichtje, zusje of moeder. Vervolgens werd ik uitgemaakt voor k* hoer (kankerhoer), slet etc. En kreeg ik twee klappen tegen mijn slaap en een tegen mijn neus, waardoor het flink begon te bloeden. Het kleine meisje werd zowat omver gelopen en was helemaal van slag. Nog half zwart voor mijn ogen pakte ik haar op en begon weg te rennen. Mijn vriendin kwam er gelukkig net aan en is met mij mee weg gegaan.”

,,Ik vind het vreselijk dat je je tegenwoordig geeneens meer veilig kan voelen als je rustig op straat loopt. Dacht op een gegeven moment dat ie me zou verkrachten met een vuile opmerking van 'wat een mooi kindje, zullen wij er er nu ook eentje maken'.”

Op het relaas van Vromans reageerde haar Facebookvriend Kayleigh van der Peijl. ,,Ik heb een tijdje geleden nog gehad dat ik vanaf station (Zaandam) naar de stad (het centrum) liep. Er kwam ook een groep jongens op me aflopen en sprak me aan met 'hey meisje', 'lekkerding', 'schatje', je kent het wel. Waarop ik vervolgens zei 'wil je me met rust laten'. Ik liep verder. Ik ging met de roltrap naar beneden en zij gingen de brug over, waarna ik helemaal onder werd gespuugd en werd uitgescholden voor slet etc.omdat ik niet op ze in wou gaan.”

Een vriend van Vromans op Facebook raadt haar aan om aangifte te doen. ,,De politie heeft pas op dinsdag tijd voor mij”, schrijft zij.