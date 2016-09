Media-aandacht ’treitervloggers’ zet Zaanse meisjes aan tot het praten over nare ervaringen

ZAANDAM - De aandacht van de media voor de 'treitervloggers' in de Zaandamse wijk Poelenburg maakt reacties los. De Zaanse Celine Vromans verhaalt op Facebook over haar mishandeling, op woensdag 7 september, door een jongen in de wijk Poelenburg. Een andere jonge vrouw zegt dat ze in het centrum van Zaandam is bespuugd door een jongen nadat ze zei dat ze met rust gelaten wilde worden.

Vromans schrijft op Facebook: ,,Na alle ophef gelezen te hebben over de problemen in Poelenburg, wil...