Masturberende man rijdt bijna terras op

HOOGERHEIDE - Een man is vrijdagavond in Hoogerheide met zijn auto bijna een druk terras op gereden terwijl hij aan het masturberen was. De 35-jarige inwoner van Putte was zwaar onder invloed van drank.

Door ANP - 10-9-2016, 13:03 (Update 10-9-2016, 13:03)

Volgens de politie was de man eerst zo'n tien keer tegen een paal aangereden voordat hij voor het terras aan de Raadhuisstraat terechtkwam. Toen agenten hem wilden aanhouden, had de beschonken man hulp nodig om uit de auto te komen. In zijn wagen troffen de politiemensen diverse blikjes bier en een stroomstootwapen aan. De man is meegenomen naar het bureau.