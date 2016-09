Aanstelling omstreden wetenschapper onzeker

BREDA - De NHTV in Breda heroverweegt de aanstelling van de omstreden wetenschapper Diederik Stapel. ,,Daar is intern beraad over'', zegt een woordvoerster van de onderwijsinstelling maandag naar aanleiding van berichtgeving van BN DeStem.

Door ANP - 12-9-2016, 13:44 (Update 12-9-2016, 13:44)

Aanleiding voor de heroverweging is een verzoek van de medezeggenschapsraad van de hogeschool. Vorige week werd bekend dat de NHTV Stapel had aangetrokken om te helpen bij onderzoeken en studies. Als hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit van Tilburg raakte hij in 2011 in opspraak door een grote fraudezaak. Stapel vervalste onderzoeksgegevens om zo door hem gewenste resultaten te krijgen.

De voormalige hoogleraar was in 2014 verbonden aan de Tilburgse Fontys Hogeschool, waar hij later weer opstapte.