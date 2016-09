Dijsselbloem wil weer op kieslijst PvdA

DEN HAAG - Jeroen Dijsselbloem, momenteel minister van Financiën en voorzitter van de Europgroep, wil na de verkiezingen in 2017 voor de PvdA de Tweede Kamer in. In het Algemeen Dagblad zegt hij ,,er nog steeds lol in te hebben''.

Door ANP - 13-9-2016, 1:10 (Update 13-9-2016, 1:10)

Dijsselbloem is niet de enige PvdA-bewindspersoon die de Kamer in wil. Ook minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) willen dat. PvdA-staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) liet eerder weten alleen terug te willen keren in het kabinet en niet in de Kamer. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en zijn collega Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) komen ook niet terug in het parlement.