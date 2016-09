Gesprekken over veiligheid kernreactor Petten

DEN HAAG - De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) voert de komende weken een aantal gesprekken met de directie, het management en medewerkers van NRG, exploitant van de kernreactor in Petten. De gesprekken gaan over de mogelijke invloed van de financiële problemen op de veiligheid. Dat schrijft minister Melanie Schulz (Infrastructuur en Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer.

Door ANP - 13-9-2016, 2:32 (Update 13-9-2016, 2:32)

,,De ANVS concludeert dat er op dit moment geen twijfel bestaat over de nucleaire veiligheid. Wel dient ervoor gewaakt te worden dat NRG zijn veiligheidsprestaties borgt en continu verbetert'', zo staat in de brief.

Eerder gaven klokkenluiders aan dat ze zich zorgen maakten over de veiligheid omdat de financiële druk te groot is. Bij het bedrijf in het Noord-Hollandse Petten worden medische isotopen gemaakt, waarmee kankerpatiënten worden behandeld.