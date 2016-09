Zaandammers aangehouden na onrust in wijk

ZAANDAM - Negen Zaandammers zijn sinds maandagavond opgepakt in verband met onrust in de wijk Poelenburg. Het gaat volgens de politie om mannen in de leeftijd van 19 tot 28 jaar en een man van 54. In de wijk Poelenburg is het al tijden onrustig door overlastgevende jongeren.

Acht van de negen werden aangehouden voor onder meer overtreding van de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening), wegens het samenscholingsverbod, het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs, belediging van een politieagent en het rijden zonder rijbewijs.

De negende arrestant is een negentienjarige Zaandammer. Hij is dinsdagochtend in zijn woning aangehouden voor opruiing. De politie nam in het huis tijdens een doorzoeking onder andere digitale gegevensdragers in beslag.

Intimidatie

De wijk Poelenburg kwam in het nieuws door klachten over overlast en intimidatie bij een supermarkt door Turks-Nederlandse jongeren. Het personeel zou vanwege de intimidatie bang zijn om de winkel te verlaten en ook klanten hebben er last van. De jongeren zouden ook voor de supermarkt staan, harde muziek draaien en passanten intimideren. Ook agenten worden intimiderend bejegend. Een 'vlogger' onder de overlastgevers publiceert video's van de rondhangende groep op YouTube.

Maandagavond lieten de gemeente Zaanstad, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) al weten dat er extra cameratoezicht komt. Ook gaat de politie optreden tegen samenscholingen, komen er mogelijke gebiedsverboden en extra surveillances.