RIVM waarschuwt voor smog

DEN HAAG - De komende dagen is de luchtkwaliteit in Nederland slecht. Daarvoor waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Mensen met luchtwegaandoeningen, ouderen en mensen die in de buitenlucht werken of op andere manieren in de buitenlucht actief zijn, krijgen het advies om in de middag en vroege avond binnen te blijven.

Door ANP - 13-9-2016, 10:56 (Update 13-9-2016, 10:56)

Tot en met vrijdag is de kans op smog door ozon fors hoger. Deze smog ontstaat als er weinig wind staat en er veel verontreinigende stoffen in de lucht zitten. Onder invloed van zonlicht worden die stoffen omgezet in ozon. In Nederland komt dit vooral in het voorjaar en de zomer voor; in de andere seizoenen is er onvoldoende zonlicht voor de vorming van ozon.